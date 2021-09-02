Глава Минобороны Британии отказал США в праве называться сверхдержавой

Министр обороны Великобритании считает, что США больше не могут называться сверхдержавой

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес отказал США в праве называться сверхдержавой: он намекнул, что американская сторона провалила организованный вывод войск из Афганистана, что указывает на ее ограниченные возможности. Его цитирует The Guardian.

Отвечая на вопрос о том, насколько успешной можно назвать эвакуацию граждан Великобритании, министр обороны заявил: страна столкнулась с определенными лимитами своих возможностей. «И это очевидно, учитывая то, что Британия — это не сверхдержава. Да если бы ее и называли таковой [после провала, подобного афганскому], поскольку сверхдержава должна быть готова к любым событиям», — считает Уоллес.

Источники The Guardian в Минобороны считают, что тем самым министр попытался укорить США за неудачную эвакуацию из Исламской Республики.

31 августа во время обращения к нации президент США Джо Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. Его заявление подверглось критике. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что либеральное европейское сообщество в шоке от заявления американского лидера. Пушков добавил, что Соединенные Штаты всегда считались оплотом либерального миропорядка и ценностей, на которые «молилась европейская элита».