В России рассказали о преданной Байденом Европе

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европа ощущает себя преданной после того, как президент США Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана и потерпел там поражение. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, либеральное европейское сообщество в шоке от заявления американского лидера о конце эпохи военного переустройства других стран. Пушков добавил, что Соединенные Штаты всегда считались оплотом либерального миропорядка и ценностей, на которые «молилась европейская элита».

«Либеральная Европа всегда с таким восторгом поддерживали американские операции по смене режимов! И теперь она ощущает себя преданной. Теперь она в замешательстве: ненавидела Трампа, мечтала о Байдене — и получила Байдена, но в одном флаконе с поражением США в Афганистане», — подчеркнул сенатор.

Пушков заключил, что после столь значимого и очевидного поражения Соединенные Штаты уже не смогут менять режимы в других странах, и Европе предстоит привыкать к этому неприятному для нее факту.

31 августа во время обращения к нации президент США Джо Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. «Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — заявил Байден.

