Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Франция отказалась праздновать вместе с США юбилей морской битвы в знак протеста против потери большого контракта на поставку атомных субмарин Австралии. Об этом пишет New York Times (NYT).

Вместо этого высокопоставленный представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», — отмечается в публикации.

16 сентября Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group, которое в СМИ называли «сделкой века». Министр иностранных дел Франции Ле Дриан счел подобный шаг «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.

Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.