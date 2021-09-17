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В Германии предрекли выход Франции из НАТО

Немецкий политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО
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Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Франция может выйти из НАТО, если США продолжат давление на Европу по вопросам отношений с Китаем. Об этом в интервью «Взгляд.ру» заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, выход Австралии из соглашения по подлодкам с Францией из-за нового партнерства в сфере обороны и безопасности AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном, нанес Парижу не только серьезную обиду, но и принес существенные политические и экономические потери. «Здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», — отметил политолог.

Рар считает, что правительство Франции не согласно со многими решениями Соединенных Штатов. Он допустил, что после конфликта из-за нового военного альянса французские власти могут отказать США в сотрудничестве против Китая. На этом фоне политолог предрек выход Франции из НАТО. «Президент Франции Эммануэль Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», — заключил Рар.

Ранее Франция отказалась праздновать вместе с США юбилей морской битвы в знак протеста против потери большого контракта на поставку атомных субмарин Австралии. Высокопоставленный представитель ВМС Франции досрочно вернулся в Париж.

16 сентября Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group, которое в СМИ называли «сделкой века». Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности AUKUS, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

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