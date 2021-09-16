США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве

Байден, Джонсон и Моррисон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление лидеров трех стран.

Альянс получил название AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Его цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

О чем договорились стороны?

В рамках соглашения три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами. Также стороны намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, стороны планируют обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.

Представители Белого дома в ходе брифинга также уточнили, что цель альянса заключается «в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере <...> и обеспечит более глубокую оперативную совместимость между ВМС трех стран».

Альянс AUKUS сблизит нас как никогда, создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание Борис Джонсон о перспективах соглашения AUUKUS

Подводные лодки

Помимо прочего, договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Вместе с тем австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием. Разработка подводных лодок с ядерными силовыми установками «станет совместным начинанием трех стран с упором на оперативную совместимость, общность и взаимную выгоду». Партнерство предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

Сразу после заключения соглашения глава австралийского правительства Скотт Моррисон заявил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group. Вместе с тем он подчеркнул, что Франция остается для Австралии важным партнером в Тихоокеанском регионе.

Договор предполагает, что в рамках альянса Австралия получит не менее восьми подводных лодок. Три страны немедленно сконцентрируются на определении оптимального пути для их доставки. Также Канберра получит доступ к американским ракетным технологиям, что позволит ускорить создание н«ациональной военной индустрии и производства управляемого оружия», сообщает ТАСС.

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Реакция Китая

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых заключается в нанесении ущерба третьим государствам. Он призвал страны AUUKUS избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны.

В свою очередь, австралийский премьер Моррисон призвал Пекин к новому диалогу о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и направил соответствующее открытое приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Также, по его словам, он обсудил формирование нового партнерства с премьер-министром Нарендрой Моди, премьером Японии Есихидэ Сугой и главой новозеландского правительства Джасиндой Ардерн.

Я верю и надеюсь, что мы разделяем одну и ту же цель — создание мирного Индо-Тихоокеанского региона, где ценят и уважают суверенитет и независимость наций Скотт Моррисон о диалоге AUUKUS с Китаем

Ядерные вооружения

Комментируя заключенный договор президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон не ведет речи о возможности создания Австралией ядерных вооружений в рамках альянса AUUKUS, сообщает ТАСС. По его словам, речь идет о консультациях с Канберрой по закупке подводных лодок с ядерными силовыми установками и обычными вооружениями для австралийских военно-морских сил. Байден подчеркнул, что программа будет полностью соблюдать условия Договора о нераспространении ядерного оружия.