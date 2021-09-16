Названа главная военная угроза для НАТО в ближайшие 10 лет

Кандидат на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе (НАТО) Джулианна Смит считает Россию главной военной угрозой НАТО в обозримой перспективе. Такое заявление она сделала в ходе слушаний в Конгрессе, ее слова приводит РИА Новости.

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — заявила СМИТ​​​.

Она отметила, что с 2014 года, когда начался кризис на Украине, НАТО достигла успехов в способности противостоять России, однако впереди еще много работы. В случае утверждения своей кандидатуры на должность постпреда Смит пообещала убедить Турцию отказаться от покупки систем ПВО С-400, а также работать над нейтрализацией последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток 2», который дипломат назвала «плохой сделкой» и подрывающим безопасность Европы и, в частности, Украины «геополитическим проектом».

Также она пообещала призвать Россию к ответу за «агрессию и все действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария».

14 сентября Украина и НАТО начали совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО «Нерушимая устойчивость» по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе. Сообщается, что маневры проводятся совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.