Мир
 
Последние новости
SpaceX впервые отправила на орбиту полностью гражданский экипаж
Финансист научил россиян брать кредиты на самых выгодных условиях
Названы сроки вывода американских войск из Сирии
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Бывшая одинокой более года девушка неожиданно узнала о беременности
Мужчина попытался прыгнуть под колеса автобуса и рассмешил россиян 
Российский турист застрял в Непале на два года
В ООН оценили требование допускать в зал Генассамблеи только вакцинированных
Россиянка посетила все турецкие курорты и выбрала лучший
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа главная военная угроза для НАТО в ближайшие 10 лет

Кандидат в постпреды США при НАТО Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / Reuters

Кандидат на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе (НАТО) Джулианна Смит считает Россию главной военной угрозой НАТО в обозримой перспективе. Такое заявление она сделала в ходе слушаний в Конгрессе, ее слова приводит РИА Новости.

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — заявила СМИТ​​​.

Она отметила, что с 2014 года, когда начался кризис на Украине, НАТО достигла успехов в способности противостоять России, однако впереди еще много работы. В случае утверждения своей кандидатуры на должность постпреда Смит пообещала убедить Турцию отказаться от покупки систем ПВО С-400, а также работать над нейтрализацией последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток 2», который дипломат назвала «плохой сделкой» и подрывающим безопасность Европы и, в частности, Украины «геополитическим проектом».

Также она пообещала призвать Россию к ответу за «агрессию и все действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария».

14 сентября Украина и НАТО начали совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО «Нерушимая устойчивость» по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе. Сообщается, что маневры проводятся совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить
Зеленский рассказал о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
В НАТО высказались об учениях России и Белоруссии «на пороге Европы»
Другие материалы рубрики
Мир00:0214 августа

«Они не боятся правосудия»

Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
20:2714 сентября

Захарова назвала доказательства о вмешательстве США в выборы в России

20:1114 сентября

Блинкен объяснил провал США в Афганистане ошибками администрации Трампа

20:0214 сентября

Ученые заявили о бесполезности повторной вакцинации

Мир00:0213 августа

Переходят границу.

Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
20:0814 сентября

Генерал США из администрации Трампа звонил в Китай ради предотвращения войны

19:1214 сентября

Генерал США тайно ограничил Трампа в возможности нанести ядерный удар

19:0614 сентября

Минюст США запретил полиции душить без должных оснований

Мир00:01 5 августа

Российско-японские осложнения.

Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
18:5814 сентября

ЕСПЧ присудил россиянке 7,5 тысячи евро из-за порномести

18:4214 сентября

Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разочаровали мэра

18:2614 сентября

Предки Байдена оказались рабовладельцами

Россия
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Почему люди становятся наблюдателями на выборах?
Кто будет наблюдать за выборами в Госдуму и зачем это нужно
Все материалы
Мир
Лавров назвал доказательства вмешательства США в российские выборы
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
В Мексике боевики похитили десятки иностранцев из отеля
США назвали условие для возобновления эвакуации афганцев
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Япония и Южная Корея решили созвать Советы безопасности из-за пусков КНДР
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
Все материалы
Бывший СССР
На Украине Моргенштерна повторно признали угрозой национальной безопасности
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
На Украине чиновница с ностальгией вспомнила СССР и вызвала шквал критики
Россия заявила об отказе Украины вернуться к очным переговорам по Донбассу
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
На Украине предложили назвать площадь в честь актера гачи-порнофильмов
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Все материалы
Экономика
В России задумали ограничить покупки криптовалюты
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Названы последствия резкого роста цен на газ в Европе для россиян
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Украина назвала условие для сертификации «Северного потока-2»
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«Афиша» приобрела билетную систему Listim.Tickets
Все материалы
Силовые структуры
«Их отличала дерзость и жестокость»
Как Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых беспощадных банд в истории России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Макгрегор анонсировал проект на Netflix
Все материалы
Культура
Вынесен приговор актеру сериала «След» за нападение на автоинспектора с ножом
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Минкультуры и «РОСКОНЦЕРТ» привезут артистов в отдаленные города и села России
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Кассету с записью невышедшей песни Джона Леннона выставят на аукционе
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер ответил на вопрос о собственной успешности
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России запустили сериалы «Советский дизайн» и «Френдзона»
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Раскрыты сроки появления нового внедорожника Isuzu в России
Быстрое знакомство с обновленным седаном Kia Cerato
Новый дизайн, другой логотип и управление с телефона
В Англии построили гибридный внедорожник с запасом хода 7000 километров
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Россиянам приходится ждать новые машины на полтора месяца дольше, чем раньше
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
В России стартовали продажи Geely Atlas Pro
Все материалы
Среда обитания
Российский банкир заявил о недоступности льготной ипотеки
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Предсказан переток сбережений россиян из недвижимости во вклады
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Названа страна с самым быстрым ростом цен на жилье
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Екатеринбург оставили без электричества
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Слабовидящий путешественник собрался пройти от Армавира до Байкала
Все материалы