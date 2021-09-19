Байден и Макрон обсудят сорванную Австралией сделку по подлодкам

Джо Байден и Эммануэль Макрон проведут переговоры после срыва сделки по подлодкам

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры после срыва Австралией сделки по подводным лодкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя французского правительства Габриэля Атталя.

Отмечается, что обсуждение состоится в ближайшие дни. «Президент Байден попросил переговорить с президентом республики», — отметил Атталь.

Ранее, 17 сентября, глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отзовет послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов. Он также назвал действия Австралии «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.

