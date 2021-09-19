МИД Франции обвинил США во лжи из-за соглашения с Австралией о подлодках

МИД Франции: Вашингтон не обсуждал с Парижем планы по соглашению AUKUS по подлодкам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ложью и опроверг информацию о том, что Вашингтон предварительно обсуждал с Парижем планы по созданию Австралией подлодок по соглашению AUKUS и разрыв контракта с Францией.

Я слышал комментарии о том, что у нас были обсуждения с США до объявления (о соглашении, — прим. Ленты.ру). Это неправда. В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь. В отношениях с союзником так себя не ведут. В таких отношениях не прячутся и уважают друг друга Жан-Ив Ле Дриан о сделке AUKUS

Без ведома

Информацию о том, что французское правительство не знало о готовящемся соглашении подтверждают и журналисты британского издания Sunday Telegraph. Они ссылаются на документы, которые в правительстве Великобритании якобы помечены грифом «совершенно секретно», согласно которым обсуждение будущего договора проходило в июне на саммите G7 в британском Корнуолле, без ведома французского президента Эммануэля Макрона.

При этом, по данным издания, на сделке присутствовал экс-глава МИД Великобритании Доминик Рааб, несмотря на предупреждения о том, что это может повредить отношениям с Китаем и Францией.

Разозлили

Заключение сделки уже принесло США, Великобритании и Австралии не мало проблем в отношениях с Францией. Новое соглашение уже привело к тому, что французские власти впервые в истории отозвали послов из Авшингтона и Канберры, назвав срыв собственного многомиллиардного контракта с Австралией «ударом в спину».

66 миллиардов долларов потеряла Франция из-за разрыва контракта с Австралией

Кроме того, министр иностранных дел Ле Дриан пригрозил участникам оборонного соглашения, что кризис в отношениях между Францией и США даст о себе знать при обсуждении будущей стратегической концепции североатлантического альянса на предстоящем саммите в Мадриде.

Между тем, кандидат в президенты Франции, лидер французских социалистов, Жан-Люк Меланшон потребовал, чтобы страна и вовсе вышла из НАТО. Он считает, что Парижу нужно перестать тешить себя иллюзиями, а также выйти из Североатлантического альянса и закрыть центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который Штаты хотят разместить в Тулузе.

Почувствуй на себе

Впрочем, официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила ситуацию, когда Франция оказалась по другую сторону баррикад, и поинтересовалась, откуда у французского министра иностранных дел «гнев и горечь».

Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине? Мария Захарова о разрыве сделки по «Мистралям»

В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral («Мистраль»). Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро был разорван в 2015 году из-за событий на Украине и введения санкций против России. Впоследствии корабли у Франции купил Египет.