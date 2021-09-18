Франция впервые в истории отозвала своих послов из Австралии и США

Франция впервые в истории отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Об этом сообщает CNN.

Помимо этого Франция отказалась от торжественного мероприятия в США по случаю 240-летия Чесапикского сражения. Как объяснил глава Министерства иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, это исключительное решение, которое связано с решением Канберры разорвать контракт по подводным лодкам с французской компанией Naval Group и последующим объявлением о новом партнерстве AUKUS с США и Великобританией, которое также предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии.

Удар в спину и пощечина

По мнению французского дипломата, подобное поведение не приемлемо между партнерами и скорее напоминает шаги администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Это фактически удар в спину. Мы построили с австралийцами отношения доверия, и оно предано Жан-Ив Ле Дриан глава Министерства иностранных дел Франции

Он также назвал срыв многомиллиардного контракта «ударом в спину». Ле Дриан подчеркнул, что у Парижа есть вопросы как к Канберре, так и к Вашингтону.

Замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье отметил, что, расторгнув контракт, Австралия дала пощечину Франции. По его словам, Париж лишился крупнейшего контракта, который помогал бы военно-морской промышленности Франции в течение многих лет.

Контракт века

Контракт с Naval Group Австралия заключила в 2016 году. Тогда сумма сделки составила 50 миллиардов австралийских долларов. Предполагалось, что Австралийский Королевский флот закупит двенадцать неатомных подлодок французской постройки. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон приветствовал подписание договора, назвав план «крайне амбициозным».

С тех пор цена контракта увеличилась до 90 миллиардов австралийских долларов (около 56 миллиардов евро), а Австралия решила купить по меньшей мере восемь атомных подводных лодок за 18 месяцев. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и торговли Австралии подчеркнула, что данное решение было принято в соответствии с национальными интересами Австралии, передает The Sydney Morning Herald.

Международная реакция

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что ЕС не знал о планах по созданию альянса AUKUS. По его словам, ЕС проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности. И Австралия, и Соединенные Штаты выразили сожаление решением Парижа отозвать послов, однако не принесли извинений за срыв контракта. В то же время обе страны подчеркнули, что Франция остается их важным союзником. США также выразили надежду, что смогут провести переговоры с Францией на полях Генассамблеи ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу об отмене сделки по авианосцам «Мистраль» в 2015 году. Тогда по инициативе Парижа было расторгнуто соглашение с Москвой по строительству кораблей-вертолетоносцев «Мистраль». «Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — отметила дипломат.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что альянс AUKUS «сблизит страны как никогда раньше, создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание».