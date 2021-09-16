ЕС прокомментировал создание альянса AUKUS

Представитель ЕС Стано сообщил, что Евросоюз не знал о создании военного альянса AUKUS

Европейский союз не знал о создании партнерства в области обороны и безопасности между США, Великобританией и Австралией AUKUS. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА Новости.

Государства, входящие в новый военный альянс, отказались проинформировать Евросоюз об объединении. Стано прокомментировал, что ЕС проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности AUKUS. Цель нового альянса — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Австралия планирует вложить 8,47 миллиарда долларов США в строительство и модернизацию оборонных объектов, строительство атомных подводных лодок и модернизацию субмарин и эсминцев. Также государство вышло из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.