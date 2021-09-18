В Европарламенте сочли Францию другом «второго ранга» для США

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани счел, что Франция является для США другом «второго ранга», об этом свидетельствует расторжение Австралией контрактов на поставку французских подлодок из-за создания партнерства AUKUS. Об этом политик заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По мнению Мариани, сложившая ситуация показала, что «США играют только за себя», и Евросоюз выиграет, если будет вести независимую политику. «Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга», — сказал депутат.

Мариани также выразил мнение, что несмотря на отзыв французских послов из США, «через несколько дней все пойдет так же, как и было, по той же колее», так как Париж смирится со своим положением «политического спутника» Вашингтона. Он добавил, что дальнейшее развитие отношений Франции и США зависит от итогов президентских выборов в стране.

Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Как объяснил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, это исключительное решение, которое связано с решением Канберры разорвать контракт по подводным лодкам с французской компанией Naval Group и последующим объявлением о новом партнерстве AUKUS с США и Великобританией, которое также предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии.