Глава МИД Франции объяснил отсутствие необходимости отзывать посла из Лондона

Глава МИД Франции сообщил, что в отношениях с Британией нет необходимости отзывать посла

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не стала отзывать посла из Великобритании на фоне ситуации с Австралией, так как в этом нет необходимости. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Мы отозвали наших послов из США и Австралии, чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений», — сказал министр.

Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Причиной для этого шага стало заключение между США, Британией и Австралией соглашения об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS. Цель этого партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний.