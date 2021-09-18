Франция заявила о кризисе в отношениях с США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация с контрактом по подводным лодкам привела к серьезному кризису в отношениях между Парижем и Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

Министр добавил, что отозвав посла из США Франция показала свое недовольство и призвала провести новую оценку отношений между странами. По его мнению, такое поведение Вашингтона по отношению к такому союзнику, как Париж, недопустимо.

Также Ле Дриан опроверг утверждения о предварительном обсуждении с США их планов по подводным лодкам.

Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Как объяснил глава Министерства иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, это исключительное решение, которое связано с решением Канберры разорвать контракт по подводным лодкам с французской компанией Naval Group и последующим объявлением о новом партнерстве AUKUS с США и Великобританией, которое также предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Он также назвал действия Австралии «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».