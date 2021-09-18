Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн: мы сожалеем о решении Франции отозвать посла

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн отреагировал на решение Франции отозвать посла в стране для консультаций. Его слова передает газета Sydney Morning Herald.

Пейн подчеркнул, что австралийская сторона сожалеет о решении французских партнеров и «понимает глубокое разочарование». Министр добавил, что страна ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. «Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей», — заключил он.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.

На следующий день глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отзовет послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов. Он также назвал действия Австралии «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».