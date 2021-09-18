В США прокомментировали решение Франции отозвать посла из страны

США будут работать над устранением разногласий с Францией

Соединенные Штаты выразили сожаление решением Франции отозвать посла из страны после объявления сделки AUKUS. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В комментарии отмечается, что в ближайшие дни США намерены работать над устранением разногласий между двумя странами.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отзовет послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов. Он также назвал действия Австралии «неприемлемым поведением между союзниками и партнерами».

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.