США увеличат военное присутствие в Австралии

США договорились увеличить свое военное присутствие в Австралии, к такому решению пришло руководство двух государств, заявил американский министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По словам главы Пентагона, договоренности касательно присутствия американских войск на континенте были достигнуты в четверг, 16 сентября. «Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии», — подчеркнул он.

Его австралийский коллега Питер Даттон отметил, что речь идет о ротационном присутствии всех типов военных самолетов США в Австралии.

Ранее США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, эксперты намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний.

