В России предрекли рост «трещин» в НАТО из-за действий США

Сенатор Пушков: если США продолжат линию на AUKUS, это приведет к «трещинам» в НАТО

В России предрекли рост «трещин» в НАТО в том числе из-за заключения между США, Британией и Австралией соглашения об оборонном партнерстве. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Так сенатор отреагировал на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана о последствиях договора AUKUS для НАТО. По его словам, пока что это только риторика, а также сигнал для США из Парижа о крайнем недовольстве Франции.

«Но, если США продолжат линию на создание чисто англо-саксонского альянса, это действительно может привести к растущим трещинам внутри НАТО. Парадокс в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, США наносят удар по союзникам в Европе. И подтверждают уверенность европейцев, что для США Европа перестает быть приоритетом. Начался процесс при Обаме, продолжается при Байдене», — написал Пушков.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что последовавший за подписанием договора AUKUS кризис в отношениях между Францией и США будет иметь последствия для НАТО.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, Австралия по этому контракту будет строить подводные лодки, хотя еще несколько лет назад заключила соглашение с французской компанией Naval Group на производство 12 субмарин на 90 миллиардов австралийских долларов.