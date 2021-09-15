В Совфеде ответили на слова Кулебы о разочаровании Украины западными странами

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина разочарована заявлениями западных стран касательно поддержки страны в ее борьбе с Россией, а также на пути интеграции в НАТО и Европейский союз (ЕС). Об этом он написал в Telegram.

«На деле это нешуточная драма: дело в том, что кроме Запада Украине никто ничего не обещает», — отметил он. По словам члена Совфеда, Украина страстно хочет строить будущее за счет западных стран. «И поэтому Украина как верила, так и будет верить его обещаниям, ибо верить ей больше не во что», — добавил Пушков. Он подчеркнул, что глава украинского МИД пытается запугать Запад, однако делать это нечем, потому что «на Западе про Украину все прекрасно известно».

В интервью британскому изданию Independent Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина больше не будет верить заявлениям лидеров западных стран и намерена полагаться только на свои силы. Дипломат добавил, что на фоне противоречивых посылов союзников Украина должна научиться самостоятельно реализовывать свои ключевые национальные интересы, в первую очередь, в защите национальной безопасности и обеспечении территориальной целостности.

