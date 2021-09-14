На Украине разочаровались в доверии Западу и решили брать пример с Израиля

Глава МИД Украины: страна не будет доверять Западу и станет военизированным государством

Украина больше не будет верить заявлениям лидеров западных стран и намерена полагаться только на свои силы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию Independent.

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По его словам, некоторые страны уже не раз разочаровывали Украину своими заявлениями касательно поддержки страны в ее борьбе с Россией, а также на пути интеграции в НАТО и Европейский союз (ЕС). «Страна [Украина] извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — сказал Кулеба.

Дипломат добавил, что на фоне противоречивых посылов союзников Украина должна научиться самостоятельно реализовывать свои ключевые национальные интересы, в первую очередь, в защите национальной безопасности и обеспечении территориальной целостности.

«Это значит, что страна учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль», — пояснил глава МИД Украины.

11 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления на киевском форуме YES Brainstorming вновь скептически отозвалась по поводу возможности скорого вступления Украины в ЕС. Пока страна находится на «расстоянии нескольких световых лет» от своей цели, считает глава государства.

Ранее она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех своих оккупированных территорий в Крыму и Донбассе. По ее словам, восстановление территориальной целостности является важным условием для членства в Североатлантическом альянсе.