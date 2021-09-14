Российский сенатор рассказал о европейской вариации «афганского синдрома»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил призывы европейских политиков создать свою армию, чтобы действовать независимо от США. Он написал в своем Telegram-канале, что это европейская вариация «афганского синдрома» и закономерный результат фиаско США в Афганистане.

«Стремление и призывы ряда европейских политиков начать действовать самостоятельно от США — закономерный результат американского фиаско в Афганистане. Это не что иное, как европейская вариация "афганского синдрома". Другое дело, насколько это удастся Евросоюзу», — подчеркнул сенатор.

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Пушков отметил, что о собственных вооруженных силах ЕС говорят в основном Германия и Франция, но не Польша и Прибалтика, которые по-прежнему ориентируются на Вашингтон.

Сенатор также отметил призыв председателя Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфреда Вебера о необходимости как можно скорее создать общую европейскую армию и задался вопросом, как он будет решать проблемы Белоруссии и Украины, которые, по словам политика, «американцы за нас не решат».

«Неужели с помощью сил быстрого реагирования?» — заключил Пушков.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что хаотичная эвакуация граждан западных стран из Афганистана показала, важность обеспечения общей обороны для Европейского союза (ЕС). Глава евродипломатии решил заняться созданием единой европейской армии численностью пять тысяч военнослужащих. Она должна заниматься обеспечением безопасности стран ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что создание общей армии Европейского союза (ЕС) представляет опасность, поскольку может разобщить Европу и ослабить Североатлантический альянс.

