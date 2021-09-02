В ЕС решили заняться общей обороной из-за хаотичной эвакуации из Кабула

Хаотичная эвакуация граждан западных стран из Афганистана показала, как важно обеспечить общую оборону для Европейского союза (ЕС). С таким мнением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Reuters.
«Иногда происходят события, которые являются катализатором исторических событий, которые провоцируют прорыв. Я думаю, что Афганистан — один из таких случаев», — убежден глава евродипломатии.
Боррель решил заняться созданием единой европейской армии численностью в пять тысяч военнослужащих. Она должна заниматься обеспечением безопасности стран ЕС. Reuters отмечает, что цель создания такой армии не только в обороне, но и в достижении независимости от войск США. Боррель отметил, что дополнительные силы позволят более оперативно действовать в ситуациях, подобных эвакуации из Кабула.
Ранее дипломат заявил, что победа «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России) в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и не допустить аналогичных действий в других частях мира. По словам Борреля, Афганистан был потерян не за десять дней, а за десять лет, так как западные страны «не смогли помочь создать основы современного государства».
Он не согласился со словами президента США Джо Байдена, что цель операции в Афганистане изначально была лишь борьба с терроризмом. Боррель считает, что ставилась также задача создания современного общества, с институтами, которые уважают права человека, в частности, женщин.