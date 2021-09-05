В НАТО увидели опасность создания общей армии Евросоюза

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общей армии Европейского союза (ЕС) представляет опасность, поскольку может разобщить Европу и ослабить Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

Генсек подчеркнул, что приветствует усилия Евросоюза по обороне, однако никакое формирование не сможет заменить НАТО. «Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80 процентов наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС», — добавил он.

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Столтенберг указал, что не входящие в Евросоюз европейские государства, а именно Великобритания, Исландия и Норвегия, а также США, Канада и Турция играют ключевую роль в обеспечении европейской безопасности, поэтому любая попытка создать параллельные структуры или продублировать систему командования лишь ослабит взаимодействия, поскольку ресурсы ограничены.

Генсек заключил, что конкретных предложений по созданию вооруженных сил ЕС с НАТО пока не обсуждалось, детали альянсу неизвестны.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что хаотичная эвакуация граждан западных стран из Афганистана показала, важность обеспечения общей обороны для Европейского союза (ЕС). Глава евродипломатии решил заняться созданием единой европейской армии численностью пять тысяч военнослужащих. Она должна заниматься обеспечением безопасности стран ЕС.

