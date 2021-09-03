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Евросоюз назвал условия для взаимодействия с талибами

Жозеп Боррель: Евросоюз готов сотрудничать с «Талибаном» при соблюдении ряда условий
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Фото: Reuters

Лидеры стран Евросоюза готовы сотрудничать с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), если новые правители Афганистана будут соблюдать ряд правил. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает The Independent.

Среди условий для потенциального взаимодействия ЕС и талибов Боррель назвал обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи для афганцев, а также соблюдение основных прав человека и принципа верховенства закона. Он отметил, что Афганистан под властью «Талибана» не должен стать плацдармом для экспорта терроризма в другие страны.

Представитель ЕС назвал будущее Афганистана одним из ключевых вопросов для объединения. По его словам, эта проблема напрямую влияет на международную стабильность и безопасность европейских стран. Боррель призвал боевиков сформировать в Афганистане инклюзивное правительство и позволить всем желающим свободно покинуть страну.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов спрогнозировал усугубление миграционного кризиса в Афганистане из-за экономической политики западных стран в отношении «Талибана». По словам дипломата, европейские государства сами провоцируют миграцию афганцев к своим границам, так как перестали оказывать Афганистану финансовую помощь и заморозили резервы страны.

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