Байден снова собрался отдохнуть на фоне афганского кризиса

Президент США Байден проведет несколько дней в родном штате на фоне кризиса в Афганистане

Президент США Джо Байден собирается провести длинные выходные, приуроченные ко Дню труда, в своем родном штате Делавэр, несмотря на продолжающийся в Афганистане кризис. Об этом сообщает New York Post.

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По данным издания, американский лидер планирует покинуть Белый дом по крайней мере на часть праздников и отдохнуть в своем доме в городе Уилмингтон. Уточняется, что Байден направится туда после того, как посетит пострадавшие от урагана «Ида» населенные пункты в Луизиане.

Как отмечает New York Post, американский лидер должен был уехать в Делавэр еще две недели назад. Однако тогда его поездка была сначала отложена, а затем и вовсе отменена из-за сложностей, связанных с продолжавшимся выводом американских войск из Афганистана, а также из-за ожидающегося урагана «Генри», который подходил к северо-восточному побережью США.

Ранее в августе сообщалось, что стремительное наступление боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане и захват ими Кабула застали Байдена в отпуске. 13 августа президент вместе со своей женой и небольшой группой персонала отправились в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Предполагалось, что там американский лидер проведет свой давно запланированный на август отпуск. Однако в итоге ему пришлось вернуться в Вашингтона раньше.

Позже также стало известно, что в дни падения Кабула Байден в течение 36 часов игнорировал звонки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Уточнялось, что это произошло тогда, когда в кабульском аэропорту отчаявшиеся афганцы цеплялись за шасси самолетов в попытке бежать из страны.