Россия спрогнозировала усугубление миграционного кризиса в Афганистане из-за ЕС

Россия спрогнозировала усугубление миграционного кризиса в Афганистане из-за экономической политики западных стран в отношении «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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По словам дипломата, давление Запада только ухудшает ситуацию с беженцами. Европейские государства сами провоцируют миграцию афганцев к своим границам, так как перестали оказывать Афганистану финансовую помощь и заморозили резервы страны.

«Если сейчас Запад наносит удар экономический по Афганистану — не столько по новым властям, сколько по населению, — то в общем можно спрогнозировать, что эти последствия миграционные могут стать еще хуже», — отметил Жирнов.

Ранее США отказались открыть «Талибану» доступ к афганским государственным золотовалютным и инвестиционным резервам. Большая часть активов центрального банка Афганистана в размере 10 миллиардов долларов находится за границей. Запад использует их как инструмент давления на боевиков, чтобы заставить талибов соблюдать права женщин и верховенство закона.