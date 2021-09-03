США оставят «Талибан» без золотовалютных и инвестиционных резервов

Администрация президента США Джо Байдена отказалась открыть «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) доступ к афганским государственным золотовалютным и инвестиционным резервам. Об этом сообщает Reuters.

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Соединенные Штаты оставят Афганистан без миллиардов долларов, несмотря на давление со стороны гуманитарных групп, заявляющих, что это приведет к полному развалу афганской экономики. «Сохраняя свою приверженность афганскому народу, мы не снизили санкционное давление на лидеров "Талибана" или существенные ограничения на их доступ к международной финансовой системе», — отметили в Минфине США.

Большая часть активов центрального банка Афганистана в размере 10 миллиардов долларов находится за границей. Они считаются ключевым инструментом Запада для оказания давления на «Талибан» с целью соблюдения прав женщин и верховенства закона.

Ранее бывший немецкий дипломат и сотрудник ООН Ханс-Якоб Шиндлер заявил, что до полного краха афганской экономики остались «недели, может быть, пара месяцев, если ничего не произойдет». Активы страны заморожены, банки закрыты, а критически важная иностранная помощь прекратилась. Неожиданный триумф талибов в стране приблизил экономику республики к коллапсу.