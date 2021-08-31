В Британии предложили разрешить афганцам легально выращивать опиум

Фермерам в Афганистане следует разрешить выращивать опиум на законных основаниях. С таким предложением выступил депутат британского парламента от Консервативной партии, председатель Вестминстерского комитета по реформе наркополитики Криспин Блант в беседе с Politico.

Материалы по теме Героиновый джихад. Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса? Афганистан обогатит теневая экономика

По его словам, власти Великобритании на постоянной основе поддерживали криминализацию выращивания опиума афганцами, в то же время позволяя своим производителям легально выращивать данную культуру в медицинских целях. Как отметил Блант, дав афганским фермерам право законно производить опиум, международное сообщество могло бы помочь им справиться с нищетой.

В частности, отметил политик, другие страны могли бы вложиться в создание в Афганистане современной инфраструктуры и внедрение различных ноу-хау в сфере производства опиума.

В свою очередь другая собеседница издания, профессор Манчестерского университета, специализирующаяся на вопросах наркополитики, Джулия Бакстон усомнилась в том, что подобные решения действительно бы благоприятным образом сказались на уровне жизни афганских фермеров. По ее мнению, при существующий на настоящий момент структуре землевладения в Афганистане перевод выращивания опиума в легальное поле не смог бы поспособствовать росту финансовой стабильности среди обычных крестьян.

Эксперт также подчеркнула, что рассматривать опиумную экономику Афганистана в отрыве от других сфер неэффективно — это уже доказали предыдущие попытки британских властей, направленные на борьбу с производством наркотиков в стране. «Это должна быть стратегия восстановления национальной экономики в целом», — пояснила Бакстон.

Ранее в августе издание The New York Post предсказало всплеск мировой торговли наркотиками из-за захвата Афганистана талибами, поскольку боевики-исламисты возьмут под контроль важнейшие международные торговые пути. Официально «Талибан» (радикальное движение, запрещенное в России) осуждает употребление и производство опия, однако, согласно недавнему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), маковые поля находятся под контролем террористической группировки и приносят ей значительную часть доходов.