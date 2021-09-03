Москва отказалась поставлять оружие «Талибану»

Посол России в Кабуле: Москва не будет поставлять оружие новому афганскому правительству

Москва отказывается поставлять оружие новому афганскому правительству во главе с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По словам дипломата, Россия не рассматривает данный вопрос. «Нет, об этом речи нет», — заявил Жирнов.

Ранее Жирнов назвал требования лидеров сопротивления в афганской провинции Панджшер к боевикам «Талибана» завышенными. По его словам, панджшерцы запросили слишком много мест в новых органах власти.

29 августа сын бывшего президента США Дональда Трампа подсчитал вклад каждого американца в вооружение талибов. Он заявил, что в руках террористов оказалось американское оружие на 85 миллиардов долларов. Каждый гражданин США вложил 265 долларов в оружие для боевиков.