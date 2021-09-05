Генсек НАТО призвал Россию и Китай дать отпор террористам в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай и другие страны международного сообщества сделать все возможное, чтобы дать отпор террористическим группировкам на территории Афганистана. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», — подчеркнул генсек.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?

Столтенберг добавил, что НАТО извлечет уроки из афганских событий, когда власть после вывода западных воинских контингентов в кратчайшие сроки захватил «Талибан» (террористическая организация запрещена в России). Он выразил уверенность, что Североатлантический альянс «открыто и трезво» рассмотрит ошибки, допущенные за 20 лет военного присутствия в стране.

Генсек отметил, что руководство Афганистана также допустило ряд ошибок, которые позволили талибам быстро взять под контроль ситуацию. Среди них он указал на коррупцию, отсутствие четких планов противодействия «Талибану», перебои со снаряжением и боеприпасами. Финальную точку поставило бегство президента Ашрафа Гани, что окончательно подорвало боевой дух армии.

Столтенберг уточнил, что Афганистан мог бы и дальше противостоять талибам, с учетом значительных средств, потраченных союзниками на обеспечение безопасности и подготовку местных военнослужащих.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американское руководство будет исходить из конкретных действий, а не слов захватившего Афганистан при принятии решений о дальнейшем сотрудничестве с боевиками. Ключевыми вопросами она назвала соблюдение прав афганских граждан на свободу передвижения, борьбу с терроризмом, создание инклюзивного правительства, поддержание прогресса в соблюдении прав женщин и девочек и соблюдение прав человека в целом.

