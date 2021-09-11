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В НАТО признали невозможной военную операцию в Афганистане без США

Генсек НАТО Столтенберг: военная операция в Афганистане после ухода США невозможна
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Фото: Peter Andrews / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The New York Times объяснил, что союзники США по НАТО не смогли бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск.

По его словам, в апреле президент США Джо Байден проводил с партнерами по НАТО консультации по вопросу вывода войск из Афганистана, и все союзники были согласны с его решением. Столтенберг признался, что без Штатов другим членам альянса было бы невозможно продолжать военную кампанию.

«Это нереалистичный вариант», — признал Столтенберг. Он подчеркнул, что сохранение странами-членами воинских контингентов в Афганистане неизбежно привело бы к увеличению их военных расходов. Кроме того, европейским союзникам было бы крайне тяжело добиться от парламентов выделения дополнительных средств и увеличения воинского контингента.

Также генсек заявил, что все члены НАТО понимали неизбежность падения афганского правительства и возвращения к власти Талибана (движение запрещено в РФ).

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.

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