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Афганистану предрекли новую войну из-за США

Генерал-лейтенант Жданов: Афганистан ждет новая террористическая война из-за США
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Фото: Wana News Agency / Reuters

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов в беседе с РИА Новости предрек Афганистану новую террористическую войну из-за нежелания США отдавать стратегические полезные ископаемые этой страны Китаю.

Как рассказал Жданов, по оценкам экспертов, в Афганистане в наличии есть запасы драгоценных металлов, каменного угля, марганцевых руд и значительные залежи лития. Поэтому, считает он, «американцы не отдадут просто так богатые недра этой страны своему стратегическому сопернику — Китаю».

Жданов указал на тот факт, что «США давно уже имеют возможность и механизмы переброски из страны в страну различных террористических армий исламистов». Эксперт также выразил опасения, что новая террористическая война в Афганистане может затронуть интересы России.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В ночь на 31 августа американские военнослужащие полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

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