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США оставили в Кабуле работавших на американское посольство афганцев

The Washington Post: США не смогли эвакуировать из Афганистана около 2 тысяч подрядчиков
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Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Власти США не эвакуировали из Афганистана около 2 тысяч местных жителей, работавших на американское посольство в Кабуле, и членов их семей. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, некоторые подрядчики проработали на американское диппредставительство больше десяти лет. Один из бывших сотрудников рассказал газете, что работники дипмиссии собрали информацию о его семье за несколько недель до возможной эвакуации. После того, как 15 августа он покинул территорию посольства, с ним никто не связался.

Также отмечается, что среди тех, кого не смогли эвакуировать, оказались студенты и выпускники афганского университета, претенденты на получение специальных американских иммиграционных виз, а также сотни бывших бойцов спецподразделений республики, участвовавших в боевых действиях вместе с военными США.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В ночь на 31 августа американские военнослужащие полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

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