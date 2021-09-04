Захарова предупредила о мести США из-за провала в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о том, что США захотят отомстить за гибель своих граждан при взрыве у аэропорта Кабула. Об этом она заявила в прямом эфире «Радио России», ее слова передает РИА Новости.

«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что власти США решили выплатить 2,2 тысячи долларов каждому афганцу, бежавшему из страны. Программа материальной поддержки, которую хотят запустить в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу для каждого беженца из Афганистана.

26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов около аэропорта имени Хамида Карзая погибли как минимум 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, 13 американских военнослужащих, несколько граждан Британии и боевики движения «Талибан». Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).