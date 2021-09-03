США решили выплатить по две тысячи долларов каждому беженцу из Афганистана

Власти США решили выплатить 2,2 тысячи долларов каждому афганцу, бежавшему из страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

Программа материальной поддержки, которую хотят запустить в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу для каждого беженца из Афганистана. Помимо выплат в размере двух тысяч долларов, Государственный департамент США планирует ввести льготы по медицинской страховке.

О необходимости обеспечить выплаты и поставки гуманитарной помощи в Кабул говорят и другие страны и объединения. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместо 50 миллионов евро Евросоюз вложит в поддержку народа Афганистана 200 миллионов евро. Помощь будет оказана афганцам, находящимся как на территории, так и за пределами их страны.

Кроме того, вопрос о предоставлении гумпомощи гражданам Афганистана обсуждают и российские власти. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас этот вопрос прорабатывается на высшем уровне.