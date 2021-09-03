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США решили выплатить по две тысячи долларов каждому беженцу из Афганистана

Bloomberg: США выплатят 2,2 тысячи долларов каждому беженцу из Афганистана
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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Власти США решили выплатить 2,2 тысячи долларов каждому афганцу, бежавшему из страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

Программа материальной поддержки, которую хотят запустить в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу для каждого беженца из Афганистана. Помимо выплат в размере двух тысяч долларов, Государственный департамент США планирует ввести льготы по медицинской страховке.

О необходимости обеспечить выплаты и поставки гуманитарной помощи в Кабул говорят и другие страны и объединения. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместо 50 миллионов евро Евросоюз вложит в поддержку народа Афганистана 200 миллионов евро. Помощь будет оказана афганцам, находящимся как на территории, так и за пределами их страны.

Кроме того, вопрос о предоставлении гумпомощи гражданам Афганистана обсуждают и российские власти. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас этот вопрос прорабатывается на высшем уровне.

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