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Россия задумалась о поставках гуманитарной помощи в Афганистан

Представитель МИД России Мария Захарова: Москва поставит гумпомощь в Афганистан
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Фото: Staff Sgt. Ryan Brooks / Reuters

Москва задумалась о том, чтобы заняться поставками гуманитарной помощи в Кабул, сейчас этот вопрос прорабатывается на высшем уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане», — добавила дипломат.

С таким же призывом выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его мнению, государства-члены организации должны помочь жителям Афганистана и предоставить современное и всеобъемлющее финансирование, поскольку гуманитарная катастрофа в стране принимает угрожающие масштабы. По словам Гутерриша, на сегодняшний день гуманитарная помощь необходима почти половине всего населения Афганистана — это 18 миллионов человек.

15 августа «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого сотни жителей страны попытались уехать, всерьез опасаясь за свою безопасность.

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