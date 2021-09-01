Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь

Управление ООН привезло продукты и воду беженцам на границе Польши и Белоруссии

Группе беженцев из Афганистана, застрявших на границе между Польшей и Белоруссией, привезли гуманитарную помощь. Об этом 1 сентября сообщил «Интерфакс — Запад».

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что пропустил представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста, хотя беженцы находятся на территории Польши.

Гуманитарная помощь включает продуктовые наборы, воду, средства гигиены, теплую одежду, дождевики и шерстяные одеяла. В управлении ООН пообещали помогать беженцам до тех пор, пока ситуация не разрешится.

«Польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации, допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища», — заявили в погранкомитете.

В августе несколько десятков человек попытались незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Достигнув нейтральной территории, они оказались заблокированы с двух сторон. Польский премьер заявил, что власти страны не собираются пропускать беженцев, поскольку это повлечет увеличение миграционного потока.

Позже депутат польского Сейма пытался прорваться к мигрантам с пакетом гуманитарной помощи и заявил, что люди уже находятся на территории Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком.

