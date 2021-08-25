Польский депутат объяснил попытки прорваться с пакетом к беженцам

Польский депутат Стерчевски рассказал, почему он пытался попасть с пакетом к беженцам

Беженцы из Ближнего Востока, уже почти неделю кочующие между линией польско-белорусской границы, находятся на территории Польши. Об этом заявил депутат Сейма республики от партии «Гражданская платформа» Франак Стерчевски, пытавшийся прорваться с пакетом к нелегалам через силовиков, сообщает Telegram-канал DW.

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По его словам, по этой причине он имел право попасть к месту размещения людей и передать им необходимую гуманитарную помощь. Он объяснил, что если бы ситуация была иная, то находящиеся на службе военные нарушили бы государственную границу Белоруссии, что вызвало бы незамедлительную реакцию белорусских властей.

«Вопреки утверждениям пропаганды PiS (правящей партии "Право и справедливость" — прим. «Ленты.ру»), лагерь находится в Польше», — пояснил Стерчевски свои попытки помочь нелегалам. Парламентарий добавил, что мигрантам нечего пить и есть, а некоторым из них требуется оказание срочной медицинской помощи.

25 августа Стерчевски попытался прорваться сквозь военных и передать гуманитарную помощь застрявшим на границе с Белоруссией беженцам из стран Ближнего Востока, которые застряли на границе Белоруссии и Польши. В итоге он был пойман польскими пограничниками.

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало польские власти впустить мигрантов к себе и оказать им необходимую помощь. Однако премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не готова пропускать из-за опасения, что это повлечет рост миграционного потока. Позже власти решили предоставить мигрантам палатки, пижамы и спальные мешки.