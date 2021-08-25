Польский депутат попытался прорваться к беженцам сквозь военных и попал на видео

Депутат Сейма Польши попытался прорваться сквозь военных и передать гуманитарную помощь застрявшим на границе с Белоруссией беженцам из стран Ближнего Востока, которые почти неделю живут в палатках между двумя странами. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на журналиста информационного агентства Марата Касема.

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На записи видно, как мужчина с большим пакетом бежит к линии польско-белорусской границы, где ему преграждают путь пограничники. Он пытается маневрировать между ними, однако в итоге силовики смогли настичь депутата.

20 августа стало известно о нескольких десятках нелегальных мигрантов, застрявших между Польшей и Белоруссией. Они пытались незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Достигнув нейтральной территории, мигранты оказались заблокированы польскими пограничниками с одной стороны и белорусскими — с другой.

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало польские власти впустить мигрантов к себе и оказать им необходимую помощь. Однако премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не готова пропускать из-за опасения, что это повлечет рост миграционного потока. Позже власти решили предоставить мигрантам палатки, пижамы и спальные мешки.

Министерство иностранных дел Польши обратилось к властям Белоруссии с предложением оказать гуманитарную помощь мигрантам. При согласии белорусской стороны въезд колонны с гуманитарным грузом на территорию Белоруссии будет производиться по самому короткому маршруту. Однако в Белоруссии на это заявили, что польская сторона могла бы все спокойно передать непосредственно беженцам.