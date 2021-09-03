У США возникли разногласия с ключевым союзником по вопросу Афганистана

Между США и Пакистаном по-прежнему сохраняются разногласия относительно их деятельности в Афганистане даже после того, как к власти в стране пришло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), и военная кампания для американцев в стране фактически закончилась. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ряд оказавшихся в его распоряжении документов.

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Так, стало известно, что Вашингтон заинтересован в более активном участии Исламабада в борьбе с различными террористическими группировками, которые действуют на территории Афганистана, в том числе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) и «Аль-Каидой» (запрещена в России). Кроме того, США считают, что Пакистан, который является их основным союзником вне НАТО, должен уделять больше внимания проблеме с потоками афганских беженцев, с которой столкнулись в том числе и американские власти.

В свою очередь Исламабад отказывается признавать информацию о том, что талибы в Афганистане, которые на протяжении долгих лет поддерживались пакистанцами, проводят массовые репрессии в отношении местных жителей, ранее сотрудничавших с представителями международной коалиции и афганской армии. При этом Пакистан настойчиво требует от США признать его ключевую роль в эвакуации иностранных граждан из Афганистана и оказании помощи беженцам.

Как отмечает Politico, все это свидетельствует о том, что даже после того, как США вывели свои войска из Афганистана, стороны далеки от того, чтобы оставить все обоюдные претензии в прошлом. Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена крайне осторожно относится к контактам с Пакистаном, который давно подозревают в ведении двойной игры. Так, Исламабад обвиняют не только в масштабной поддержке афганских талибов, благодаря которой те смогли так быстро захватить страну, но и в покрывательстве других террористических группировок. В то же время в Вашингтоне понимают, что портить отношения с Пакистаном нецелесообразно: он является страной, которая не только имеет связи с «Талибаном», но и обладает ядерным оружием, и полностью отдавать ее под китайское влияние опасно.

Ранее в сентябре сообщалось, что триумф «Талибана» в Афганистане вызвал рост напряженности между Индией и Пакистаном. Отмечалось, что две ядерные державы поддерживали противоположные стороны в Афганистане и обвиняли друг друга в помощи террористам. Победа талибов усилила влияние в регионе поддерживающего их Пакистана. Такое положение вещей спровоцировало опасения относительно безопасности Индии, в частности, штата Джамму и Кашмир.