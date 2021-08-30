Вывод войск США из Афганистана активизировал террористов в Кашмире

После вывода войск США с территории Афганистана в Джамму и Кашмире на севере Индии активизировались террористы. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в индийских властях и спецслужбах.

По данным телеканала, за последний месяц уровень насилия в регионе значительно вырос. «Каждый день в течение последнего месяца сообщается или о нападении с применением самодельных взрывных устройств на силы безопасности, или о нападениях на политических лидеров», — рассказал источник.

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Отмечается, что на данный момент в Джамму и Кашмире действуют как минимум шесть террористических группировок. Они планируют атаки на стратегические цели. При этом, по информации NDTV, более 300 террористов собрались в специализированных лагерях на приграничных территориях.

Источник телеканала также рассказал, что за последние пару месяцев около 60 молодых людей пропали без вести из своих домов. Старший офицер полиции Кашмира Виджай Кумар (Vijay Kumar) предполагает, что они присоединились к террористическим организациям.

В мае 2019 года сообщалось, что «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) впервые создало свою "провинцию" в спорном регионе Кашмир. Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных в Индии. Кроме того, на всю территорию региона претендует непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана.