Индия защитится от Пакистана сотнями российских танков

Индийская армия примет на вооружение порядка 464 танков Т-90С «Бхишма», чтобы усилить свои военные части на границе с Пакистаном, сообщает Economic Times со ссылкой на источник в оборонном комплексе Индии

Танки, контракт на поставку которых оценивают в 134,5 миллиарда рупий (около 2 миллиардов долларов), встанут на вооружение в период с 2022 по 2026 год. Первую партию из 64 машин, по словам собеседника издания, ожидают в течение 30-41 месяца На данный момент индийская армия уже имеет в своих рядах порядка 1070 таких танков.

Сообщается, что Индия усиливает свои вооруженные силы на фоне модернизации вооружений у враждебного ей соседа: Пакистан также обсуждает с Россией приобретение примерно 360 танков.

Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром произошел воздушный бой.

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