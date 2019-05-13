«Исламское государство» обосновалось в Индии

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) пытается закрепиться в Индии. Об этом сообщает The Times.
По информации издания, ИГ впервые создало свою так называемую провинцию в спорном регионе Кашмир. Газета ссылается на близкое к террористам агентство Amaq.
Согласно его данным, в результате столкновения между террористами и силами безопасности боевики убили индийских военных и назвали территорию, находящуюся под их контролем, «Вилайет Индия». По мнению газеты, таким образом группировка способна распространить свое влияние на новые территории.
Отмечается, что «Исламское государство» заявляло о своих амбициях по расширению в Кашмире в 2016 году, когда была сформирована малочисленная организация «Исламское государство в Джамму и Кашмире».
Высокопоставленный источник в правоохранительных органах также сообщил The Times, что новое заявление ИГ — всего лишь пропагандистский ход группировки.
Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных в Индии. Кроме того, на всю территорию региона претендует непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана. Традиционно сильные в Кашмире сепаратисты имеют большое влияние.
В феврале в Джамму и Кашмир было совершено нападение на автоколонну с военными. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад». После этого отношения Индии и Пакистана обострились.
7 мая сообщалось, что тайные ячейки ИГ разбросаны по Сирии.