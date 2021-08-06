Индия и Китай провели демилитаризацию границы в Кашмире

Военные ведомства Индии и Китая согласовали демилитаризацию границы и развод войск в горном регионе восточного Ладакха, бывшего до 2019 года частью штата Кашмир. Об этом сообщает газета Times of India.

Вывод войск, начавшийся 4 августа, занял два дня. Помимо разведения вооруженных сил, были демонтированы объекты их временной дислокации. Достичь деэскалации напряженности удалось благодаря личным контактам военных двух стран, состоявшимся 31 июля.

Две самые населенные страны мира вели активные консультации на уровне МИД с самого начала конфликта. Благодаря усилиям дипломатии еще в феврале 2021 года стороны договорились произвести отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель. Помимо конфликта в Ладакхе стороны не могут договориться о принадлежности большей части индийского штата Аруначал-Прадеш. Китай настаивает на том, что большая часть его территории — оккупированные Индией земли Тибета.