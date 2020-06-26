Индия срочно закупит российские истребители

Индия закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в срочном порядке из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на индийские военные источники.

Они заявили, что Нью-Дели в кратчайшие сроки необходимо нейтрализовать угрозы со стороны стран, ускоренно модернизирующих свои военно-воздушные силы. Российское оружие лишит противника шанса в случае агрессии добиться превосходства в воздухе, считают в Индии.

В прошлому году, как пишет издание, страна уже подписала контракт на поставку С-400 и перевела в счет него около 800 миллионов долларов. Получить вооружение Индия должна была в 2021 году. Однако после визита в Россию министра обороны страны Раджнатха Сингха переговоров стало известно, что Нью-Дели рассчитывает на сокращенный срок поставки — до конца 2020 года.

При этом «Коммерсантъ», ссылаясь на индийские газеты, пишет, что инициатива Индии о закупке вооружения не связана с конфликтом с Китаем в Ладакхе, в результате которого 16 июня погибли десятки их солдат. Она рассчитана на долгосрочный результат, связанный с необходимостью сохранения меняющегося баланса сил сразу на двух границах — с Китаем и Пакистаном.

«Дисбаланс будет устранен после того, как ЗРС С-400 возьмут на себя основную роль по защите воздушного пространства Индии, позволяя заглядывать вглубь пакистанской территории и отслеживать самолеты противника, как только они окажутся в воздухе, а также следить за китайскими истребителями, взлетающими с аэродромов вдоль Тибетского плато», — рассказал о планах на российское вооружение источник издания, отметивший, что С-400 станут ключевым элементом системы ПВО Индии.

26 июня сообщалось, что Индия и Китай снова развернули войска на границе, несмотря на договоренности 23 июня снизить напряжение на спорной приграничной территории в Ладакхе после перестрелки там китайских и индийских солдат, которая не обошлась без погибших.

23 июня в Индии также сообщили о конфликте с Пакистаном. Страна заподозрила сотрудников пакистанского посольства в шпионаже и выслала их. 31 мая текущего года в Индии была похожая ситуация, тогда депортировали двоих представителей Пакистана. За два дня до этого вооруженные силы Пакистана сбили индийский шпионский беспилотник над Кашмиром — спорным пограничным регионом, на контроль над которым претендуют обе страны.

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