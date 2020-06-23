Индия объявила шпионами половину посольства Пакистана

Власти Индии вышлют половину всех сотрудников пакистанского посольства, расположенного в Нью-Дели: их объявили шпионами, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

«Они участвовали в актах шпионажа и поддерживали связи с террористическими организациями», — говорится в сообщении МИД Индии. Там же дипломатическое ведомство отметило, что вернет из индийского посольства в Исламабаде такое же число своих сотрудников.

31 мая текущего года Индия уже выслала двоих предполагаемых шпионов Пакистана, в Исламабаде обвинения отвергли. За два дня до этого вооруженные силы Пакистана сбили индийский шпионский беспилотник над Кашмиром — спорным пограничным регионом, на контроль над которым претендуют обе страны.

В конце прошлого года в Кашмире произошла перестрелка между индийской и пакистанской армиями, в результате которой обе стороны потеряли по два человека.

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