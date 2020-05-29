Пакистан сбил индийский шпионский дрон в Кашмире

Пакистан сообщил о том, что вооруженные силы страны сбили индийский шпионский беспилотник на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщает издание Pakistan Today.

Официальные представители армии Пакистана отметили, что дрон пролетел примерно 700 метров по территории страны.

Ранее на этой неделе пакистанские военные также уничтожили индийский разведывательный аппарат, нарушивший линию контроля.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над областью. Регион считается одним из самых неспокойных в Индии. На линии разграничения постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

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