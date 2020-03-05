Индия вернула связь спорному штату спустя полгода

Власти Индии временно отменили запрет на использование социальных сетей и вернули полный доступ к интернету и мобильной связи в спорном штате Кашмир. Об этом сообщает Al Jazeera.

Это произошло спустя семь месяцев после отключения. Отмечается, что связь восстановят только на две недели, до 17 марта: о том, что будет дальше, пока не сообщается. Al Jazeera подчеркивает, что Верховный суд страны признал отключение интернета незаконным.

Летом 2019-го власти Индии резко усилили меры безопасности в Джамму и Кашмире: в частности, отключили мобильную связь и интернет. Это произошло на фоне протестов населения, случившихся после лишения штата особого статуса.

Предполагалось, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов. Пакистан осудил такое решение. 8 августа вооруженные силы стран обменялись ударами.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На линии разграничения постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

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