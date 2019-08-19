Трамп призвал Индию сохранять спокойствие

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой сократить напряженность с Пакистаном. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

По мнению американского лидера, подобный шаг важен для поддержания мира в регионе. В администрации президента также подчеркнули, что лидеры США и Индии планируют встречу в скором времени.

5 августа Индия объявила, что решила отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов. Пакистан осудил такое решение. 8 августа вооруженные силы стран обменялись ударами.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На линии разграничения постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

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