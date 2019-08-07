Пакистан пошел против Индии из-за Кашмира

Пакистан принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановить двустороннюю торговлю из-за происходящего в Кашмире. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра страны в Twitter.

Как указывает телеканал Dawn, Пакистан отзовет посла из Нью-Дели и вышлет индийского посланника со своей территории.

Исламабад также решил пересмотреть двусторонние договоренности с Индией, обратиться в ООН, в том числе в Совет Безопасности.

Так поступить решили по итогам заседания Совета национальной безопасности в среду, 7 августа, которое возглавил глава правительства Имран Хан. На нем обсуждалась «ситуация, возникшая в результате односторонних и незаконных действий правительства Индии, происходящее в оккупированном Индией Джамму и Кашмире, а также вдоль линии контроля».

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5 августа Индия объявила, что решила отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся также ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.

Пакистан ранее уже осудил такое решение и заявил, что «использует все возможные варианты для противодействия незаконным шагам».

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. Из-за постоянных столкновений на линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана.

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