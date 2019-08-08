Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Вооруженные силы Индии и Пакистана обмениваются ударами в пограничной зоне между двумя странами. Об этом со ссылкой на источники в индийской армии сообщает The Economic Times.

«Пакистан нарушил перемирие около 22:15 в среду, открыв огонь из стрелкового оружия и минометов. (...) Индийская армия обеспечила подобающий ответ», — заявили военные.

По их словам, перестрелка между сторонами на границе длилась примерно до 14:30 следующего дня. По подсчетам индийцев, это было третье ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня с пакистанской стороны за последние четыре дня. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

Материалы по теме Индия и Пакистан устроили воздушный бой Ядерные державы на грани войны из-за террористов

5 августа Индия объявила, что решила отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!